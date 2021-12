Peligro de tornados se mantiene en EE.UU, tras más de 70 fallecidos en Kentucky

Decenas de personas fallecieron la noche de este viernes a consecuencia del impacto de varios tornados en Estados Unidos, donde el más afectado fue el estado de Kentucky con al menos 70 fallecidos.

El gobernador Andy Beshear informó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 320 kilómetros, en el que habría sido el suceso de su tipo "más severo en la historia de Kentucky", y que "probablemente" la cifra de muertos "terminará más cerca de 70 a 100 vidas perdidas", ya que al momento en que llegó el fenómeno había unas 110 personas.

"Creemos que perderemos al menos a docenas de esas personas. Es muy duro, realmente duro, y estamos rezando por todas y cada una de esas familias", dijo.

El dirigente, que declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Kentuky ante los grandes daños provocados, indicó que algunas zonas han sido tan duramente golpeadas que es "difícilmente explicable en palabras".

Beshear detalló que múltiples tornados impactaron en una docena de condados pero que el más grave de ellos se originó inicialmente en Arkansas y recorrió una distancia "nunca vista".

Según el Centro de Predicciones de Tormentas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA), 32 tornados han tocado tierra en las últimas horas en múltiples estados del país, incluidos Tennessee, Illinois y Arkansas, donde las autoridades también han reportado víctimas mortales.

This just happened in Bowling Green, Kentucky. News station reporting live about a tornado approaching and the feed cut out shortly after this. Scary sight. pic.twitter.com/naDWqddAWD — Hunter King (@__HunterKing__) December 11, 2021

El fuerte temporal provocó que múltiples empleados del gigante del comercio electrónico Amazon quedaran atrapados en el interior de un almacén de la compañía tras el colapso de ese edificio situado en Edwardsville (Illinois), dejando víctimas mortales, informaron autoridades locales.

En Tennessee se registraron tres muertes en el extremo noroeste del estado, según Dean Flener, vocero de la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, mientras que una tercera persona murió en el vecino condado de Obion, y en Arkansas al menos una persona murió y varias más quedaron atrapadas en una residencia de ancianos cuando un tornado impactó el edifico en la noche del viernes.

Large Violent Tornado went across both interstates heading for Caruthersville, MO. #mowx #Tornado pic.twitter.com/boNZEWZJqs — Michael Gordon (@WX_ManMike) December 11, 2021

So this is the courthouse in downtown Mayfield Kentucky before the tornado tonight, and after pic.twitter.com/87KaUu1mg1 — d20dad #BLM 🌹 (@d20Dad) December 11, 2021

Peligro de tornados se mantiene

El peligro de tornados y clima extremo se mantiene este sábado en la región del medio este de EE.UU, donde los valles de Ohio, Tennesse y partes del sureste se verán afectados por tormentas eléctricas severas.

"Los peligros asociados con estas tormentas eléctricas son frecuentes los rayos, fuertes tormentas de viento ráfagas, granizo y algunos tornados", destacó el NWS, al que pertenece el Centro de Predicción de Tormentas.

Sin embargo, se pronostica que la amenaza terminaría este domingo por la mañana, cuando el frente se desplace hacia la costa atlántica.

El NWS indicó que la tormenta avanzó "más de 250 millas a través de varios estados (incluidos Arkansas, Missouri, Tennessee y Kentucky)", tuiteó el NWS en Arkansas. En caso de confirmarse la distancia del recorrido, el tornado se convertiría en el más extenso registrado en EE.UU.