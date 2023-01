Perrita fue abandonada en un aeropuerto por su dueña para no pagar un pasaje extra

Un triste caso ocurrió en el aeropuerto de Charlotte Douglas en Estados Unidos, luego que una mujer decidió abandonar a su perrita en el lugar para no perder su vuelo.

Según dio a conocer el medio WSOC-TV, la jaula de "Baby Girl" no cabía debajo del asiento del avión, por lo que su dueña debía pagar un pasaje extra para poder viajar con ella. Sin embargo, la mujer aseguró no tener el dinero suficiente para cubrir los gastos de transporte y decidió dejar a la beagle de 14 años amarrada en el lugar.

"Baby Girl no fue abandonada en el aeropuerto. Yo la entregué. Si no me hubiera subido al avión, me habría quedado en la calle", dijo la mujer, quien aseguró que se puso en contacto con la organización rescatista Furbabies antes de subir al avión.

Finalmente la perrita fue acogida de manera temporal por un trabajador de la aerolínea, quien junto a Furbabies buscan una nueva familia para que la adopte.

"Cuando encuentras un perro que ha sido abandonado de esta manera, te sientes obligado a asegurarte de que nunca vuelva a pasar por eso. La llevamos al veterinario y es muy amigable con todos. Es una perra mayor, así que tendría que ir con una familia mayor", aseguraron desde la organización.