Profesor genera repudio tras asegurarle a sus alumnos que su raza es "superior"

Un profesor de Texas, Estados Unidos, fue suspendido luego de que se diera a conocer un video en el que les dice a sus estudiantes que las personas blancas son la raza "superior".

En el registro compartido por redes sociales, se puede escuchar cómo el profesor asegura que "en el fondo de mi corazón, soy etnocéntrico, lo que significa que creo que mi raza es superior. Creo que todos piensan eso, simplemente no son honestos al respecto. Creo que todo el mundo es racista a ese nivel".

Los sorprendidos estudiantes no tardaron en confrontar al hombre y manifestarle su descontento y decepción. "Te respeté por un tiempo, pero ahora ya no te tengo más respeto", se puede escuchar decir a uno de los alumnos, mientras sus compañeros lo apoyaban.

Tras darse a conocer el caso, el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville, Douglas Killian, emitió un comunicado en el que aseguró que este tipo de interacciones "no se alinea con nuestras creencias fundamentales como distrito", y que el maestro fue suspendido de sus labores mientras se realiza una investigación interna.

A teacher in Texas is on administrative leave after telling students “deep down in my heart, I am ethnocentric, which means I think my race is the superior one”https://t.co/gBPu96uYB4 pic.twitter.com/FLXgEwVsXk