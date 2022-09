Profesora de colegio cristiano bailó twerk sobre un estudiante y la arrestaron

Julie Hoover, una profesora de 39 años, fue despedida de un colegio cristiano en Florida, EE.UU., y la arrestaron por múltiples incidentes que involucraron a estudiantes.

La docente fue parte de la fiesta de graduación de un grupo de estudiantes e intentó que un adolescente bebiera alcohol contra su voluntad, según los reportes de policía citados por medios locales.

El estudiante afectado contó que la mujer bailó twerk sobre él en la pista, rozando su cuerpo, lo que lo hizo sentir incómodo.

De acuerdo con Daily Mail, Hoover también fue arrestada por un incidente previo con un alumno de 18 años, a quien mandaba mensajes explíticos por teléfono y le decía que fuera a su hogar cuando su esposo no estaba.

La mujer pagó una fianza de 15 mil dólares (casi 14 millones de pesos chilenos) para no quedar detenida, aunque sigue enfrentando múltiples cargos por su conducta con los estudiantes.

