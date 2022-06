Profesora que decidió dedicarse a OnlyFans quedó embarazada de un ex alumno

Una profesora que se convirtió en modelo de OnlyFans, quedó embarazada de un ex alumno tras encontrarse con él en una discoteca en Estados Unidos.

Se trata de Amy Kupps de 33 años, quien hace seis meses pasó la noche con un hombre sin recordar que le había hecho clases cuando él tenía 16 años. No fue hasta la mañana siguiente, cuando el joven de 22 años la llamó como "Miss Kupps", que la mujer se dio cuenta de quién era, según señaló al medio NeedToKnow.

"Me dijo que era un ex alumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo. Quedé impactada. Permítanme ser clara: no tenía idea de que era un ex alumno y si lo hubiera sabido, no me habría ido a casa con él", aseguró la ex profesora.

Si bien, posteriormente Kupps intentó cortar todo tipo de relación con él, a los meses después se dio cuenta que había quedado embarazada, frente a lo cual decidió quedarse con el bebé.

"Después de que le dije, estaba asustado. Sólo tiene 22 años y todavía está en la universidad, lo entiendo. Pero le he dicho que no tiene que preocuparse porque soy financieramente estable y no quiero una relación con él", aseguró.

La mujer había sido objeto de controversias en el colegio en el que impartía clases, luego que su ex marido informara al establecimiento de su trabajo en la plataforma para adultos en 2021. Ese episodio sorprendió a la comunidad escolar y la "obligó" a renunciar a la docencia.