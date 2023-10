Quiso ir al estadio con su "caimán de apoyo emocional", pero le negaron el acceso

A un hombre de Filadelfia, Estados Unidos, se le negó el acceso a un estadio, luego que quiso entrar a ver un partido de béisbol junto con su "caimán de apoyo emocional".

Se trata de Joie Henney, quien durante los últimos 30 años se ha dedicado a reubicar caimanes, serpientes e iguanas no deseadas en santuarios de vida silvestre como hobby, y que tiene a "Wally" desde hace ocho años para ayudarle a combatir la depresión.

Según dio a conocer CNN Sports, el hombre llegó con su caimán luego que lo invitaran a conocer a los jugadores de los Filis y sus socios antes del partido. Pero como se atrasó, los jugadores ya se encontraban calentando, por lo que el pequeño Wally no pudo pasar tiempo con ellos.

"Compramos entradas, Wally ha asistido a otros juegos de béisbol antes, así que asumimos que estaba bien. Nunca preguntamos, pero sólo permiten la entrada al estadio a animales de servicio, como perros y caballos. Wally es un animal de apoyo emocional, no de servicio", aseguró Henney.

Pese a que el hombre recibió duras críticas en redes sociales, aseguró que "la gente me criticó porque no saben la historia detrás de todo... pero cuando vinieron y nos dijeron que no podía entrar, no hubo conflicto alguno. Todo estuvo bien. Ellos tienen sus reglas y nosotros debemos seguirlas. No puedo ir allí y establecer mis reglas".