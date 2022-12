Quiso viajar con su perro en su mochila pero fue descubierto en el aeropuerto

Una mujer escondió a su perro en dentro de su equipaje de mano para realizar un viaje en avión, pero fue descubierta por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) del aeropuerto de Wisconsin, Estados Unidos.

Según dio a conocer la entidad en su cuenta de Twitter, el animal fue descubierto luego que la pasajera envió accidentalmente la mochila al punto de control de rayos X. "Cuando viaje con cualquier animal, notifique a su aerolínea y conozca sus reglas. En el punto de control, saque a su mascota de la bolsa y envíe todos los artículos para que sean revisados en la máquina", se lee en la publicación.

Posteriormente, una portavoz de TSA aseguró a USA Today que el perro se encontraba en buen estado, y que la mujer había informado a la aerolínea de su mascota, pero desconocía el protocolo requerido para los animales.

La situación se viralizó rápidamente por redes sociales, donde diversos usuarios criticaron el descuidado actuar de la mujer. "Cargar a un perro en una mochila es inhumano", "Fue arrestada y acusada de crueldad animal, ¿verdad?," "Intentó evadir el impuesto, suena como si hubiese sido 100% a propósito", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el tweet.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir