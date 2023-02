Rescatan a paloma que fue teñida de rosado para una presunta revelación de género

Una paloma fue rescatada tras ser teñida deliberadamente de rosado para una revelación de género o una boda, según indicaron expertos del centro de rehabilitación de aves, Wild Bird Fund.

El animal fue encontrado por un grupo de la organización en un parque de Manhattan, Estados Unidos, con signos críticos de desnutrición y un fuerte olor que se desprendía del tinte, el cual podría haber afectado su salud respiratoria.

"Las palomas vienen en muchos colores y plumajes diferentes, pero el rosa no es uno de ellos. Este pobre pájaro lo tiene bastante mal como ave doméstica incapaz de encontrar comida en la naturaleza, volar bien o escapar de los depredadores, pero su color brillante e inusual lo convierte en un objetivo aún más importante", aseguraron desde la organización animalista a ABC7.

Finalmente los expertos aseguraron que el animal se encuentra a salvo bajo su cuidado e hicieron un llamado a no soltar aves domésticas a la naturaleza ni utilizarlas en eventos como cumpleaños, matrimonios u otros.

Update: After giving our pink guest time to stabilize, our team tried several methods to remove the dye, which we believe is hair dye, with limited success. One problem is that the dye has a strong odor, and we're concerned for the bird's respiratory health. 📷: Alexis Ayala pic.twitter.com/JaBclYgioz

Pigeons come in many different colors, but pink isn't one of them. This king pigeon was deliberately dyed and released. As a domestic bird unable to find food in the wild, fly well or escape predators, this poor kid had it bad enough before being dyed.



📷: Phyllis Tseng pic.twitter.com/SnhdIOJsHU