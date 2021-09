Se hizo una prueba de ADN como juego y supo que no es el papá biológico de su hijo de 12 años

Una familia de Utah, Estados Unidos, se enteró que su hijo no está relacionado genéticamente con el padre tras más de una década.

Todo ocurrió cuando la familia Johnson quiso jugar con un kit de ADN "23andMe", con el que uno descubre el parentesco de quien lo use.

Luego de un mes, consultaron los resultados y la revelación fue devastadora. "Cuando miré esa página, y vi a mamá por él y vi a un padre desconocido, pensé '¿qué quieres decir con padre desconocido?', soy su padre", contó a ABC4 Vanner Johnson.

"Cuando mis resultados aparecieron mostraron dos hijos inmediatamente. Pero vimos que nuestro mayor era medio hermano de su hermano menor, a través de mí. Supimos que debía haber algo mal", dijo Donna Johnson.

Vanner y Donna Johnson sacaron la conclusión de que en la clínica en que se realizaron una fecundación in vitro confundieron la muestra y fecundaron a la mujer con los espermatozoides de otro hombre que no era su marido.

"Hubo muchas emociones que tuvimos que superar, incluida la separación del amor de nuestro hijo, que no ha cambiado... Este error, ¿cómo pudo pasar, por qué sucedió y qué hacemos ahora?", se preguntaron los Vanner.

Uno de los temas más difíciles para la familia es el sufrimiento de su hijo, pues ya ha pasado un año desde que se enteraron: "(Le) dije 'en realidad no soy tu padre biológico'. Y se detuvo, miró hacia adelante en el auto, no fue una mirada loca, sino que simplemente se volvió hacia mí, me miró y dijo '¿en serio?' Y yo dije 'sí'", dijo Vanner.

La mejor reacción fue la de sus propios hijos: "Solo quería que aceptaran que tienen un medio hermano ahí afuera y alguien más a quien amar, pero ellos enseguida se pusieron a jugar en el parque y simplemente convirtieron esta difícil situación en algo bueno".