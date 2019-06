Un oso fue sacrificado por acostumbrarse a un popular parque donde turistas le daban comida

Las autoridades de Oregon, EE.UU. decidieron sacrificar a un oso negro porque se había acostumbrado a deambular en un popular parque cerca de un lago donde los turistas le daban comida habitualmente.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de ese estado explicó que es ilegal atraer a animales salvajes con alimentos y la situación los había alertado hace días por su riesgo, pues varios visitantes se tomaban selfies con el oso e interactuaban con él.

Fueron esas publicaciones en redes sociales las que finalmente obligaron a que los oficiales actuaran contra el animal.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk