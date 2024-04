Universidad de Harvard retira libro forrado con piel humana de su biblioteca

La Universidad de Harvard anunció el retiro de la piel humana que forraba un ejemplar del libro "Des destinées de l'âme", y que formaba parte de una de sus bibliotecas desde 1934.

De acuerdo con un comunicado de la institución educativa, el volumen pertenecía al médico y bibliófilo francés Ludovic Bouland, quien lo encuadernó con la piel que había tomado sin consentimiento del cuerpo de una paciente fallecida en el hospital donde trabajaba.

El ejemplar fue depositado en la colección de Harvard por John B.Stetson, un diplomático y antiguo alumno de la universidad, y posteriormente su viuda, Ruby F. Stetson, lo donó a la biblioteca Houghton (el depósito de libros y manuscritos raros de la universidad) en 1954.

Tras un "cuidadoso estudio", la biblioteca concluyó que la piel usada en el libro no pertenecería más a su colección "debido a la naturaleza éticamente delicada de sus orígenes y a su historia posterior".

Posteriormente, la universidad inició una investigación para hallar más datos de la biografía de Bouland y de la paciente anónima; además se evaluar el posible destino de los restos humanos, tanto con las autoridades competentes de Harvard, como con Francia.

🚨HARVARD BOOK BOUND IN HUMAN SKIN



Harvard Library has removed a book bound in human flesh from its collection, revealing a dark secret of "Des destinées de l’âme" by Arsène Houssaye.



Bound by Dr. Ludovic Bouland in the 1880s with skin from a female patient, the book has… pic.twitter.com/QnJvtcmR4h