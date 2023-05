Televisión estadounidense alertó sobre delincuentes chilenos que roban casas deshabitadas

Fox News informó sobre la preocupación que ha causado la presencia de delincuentes chilenos en Estados Unidos, quienes han aprovechado de robar casas deshabitadas.

El periodista Lawrence Jones, detalló que este "grupo organizado de Sudamérica" aprovecha la visa Waiver para ingresar a terrritorio norteamericano.

Este programa permite que los chilenos puedan realizar viajes por turismo y/o negocios por hasta 90 días sin obtención de visa.

"Acá eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va, eligiendo un momento en que tocan el timbre y, si nadie acude, ingresan a la casa por la parte posterior", contó John Schmalbeger, teniente de policía de Avon, en Nassau, Nueva York.

"No hemos logrado hacer ningún arresto. Lo único que sabemos es que ahora podrían estar viajando hacia el medio oeste", agregó.

Anne Donnelly, fiscal de distrito, tiene una opinión similar y entregó información sobre lo difícil que ha sido poder capturar a los delincuentes: "Uno de los problemas es que cuando los detenemos nos dan un nombre, y luego nos enteramos de que los buscan por otro nombre en California, y por un tercer nombre en Florida".

AUMENTO DE DEPORTACIONES

La deportación de chilenos desde Estados Unidos incrementó 119,4% en un año, por lo que el fiscal del condado de Orange, en California, haya solicitado en múltiples ocasiones la eliminación de Chile del programa de Visa Waiver para que se revisen los antecedentes penales de quienes visiten Estados Unidos.

"Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que (...) se elimine a Chile del programa de visa electrónica", dijo.

"Esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos, sino que ya no puedan hacerlo con solamente llenar un formulario en internet y pagar US$ 21 (casi 17 mil pesos chilenos), mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales", dijo.

Agregó que "estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses, ingresen a nuestros hogares, roben nuestras propiedades y aterroricen a los EE. UU."