Texas prohibió los tratamientos de transición de género para menores de edad

El estado de Texas se unió este viernes a otros 18 territorios del país que han prohibido o restringido los tratamientos de cambio de género para menores, después de que su gobernador, el republicano Greg Abbott, ratificara una ley que ilegaliza la práctica.

En concreto, la norma de Texas prohíbe a los médicos recetar tratamientos hormonales o bloqueadores de la pubertad, o realizar cirugías de transición de género a menores de 18 años, recoge el medio The Hill.

Está previsto que la medida entre en vigencia el 1 de septiembre, aunque incluye excepciones para aquellas personas que ya están recibiendo este tipo de tratamientos.

Este tipo de leyes, que tienen como objetivo restringir el acceso de los menores a los cuidados de afirmación de género -como se los conoce en EEUU-, se han vuelto populares recientemente en los estados del país gobernados por republicanos.

Los conservadores argumentan que las medidas tienen como objetivo impedir que los jóvenes tomen decisiones irreversibles de las que luego puedan arrepentirse.

Important: Health care for trans youth is still legal in Texas until September 1, 2023.



We are doing everything in our power to preserve access to this life-saving, evidence-based health care beyond that date.