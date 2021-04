Al menos ocho personas murieron en tiroteo en empresa de servicios postales de EEUU

Al menos ocho personas murieron la noche del jueves en un tiroteo ocurrido en instalaciones de la empresa de servicios postales FedEx en Indianápolis (Indiana, Estados Unidos).

Además de los ocho muertos en el ataque, el autor de los disparos parece haberse suicidado.

Según la vocera de la Policía de Indianápolis Genae Cook el ataque ocurrió poco después de las 23:00 horas (misma hora en Chile) en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de Indianápolis, en el que trabajan 4.500 personas.

A su llegada, los policías encontraron víctimas en el interior y exterior del almacén.

Por otro lado, aparte de las ocho personas que murieron en el lugar de los hechos, otras varias han sido trasladadas a hospitales con heridas, al menos una de ellas en estado grave.

IMPD Officer Genae Cook gives a briefing on the mass casualty situation at a FedEx facility on the southwest side of Indianapolis.



Multiple people are confirmed injured and the shooter took his own life. pic.twitter.com/7Ui7R96Kzd