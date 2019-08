Autoridades de Texas apuntan a "crimen de odio" en tiroteo en centro comercial

Las autoridades de Texas (EE.UU.) confirmaron este sábado que el tiroteo de hoy en un centro comercial de la ciudad de El Paso dejó 20 muertos y al menos 26 heridos, además de un sospechoso detenido, descrito como un "hombre blanco de 21 años".

"Veinte inocentes perdieron su vida hoy en El Paso y más de dos docenas más resultaron heridas (...) debemos estar unidos", afirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa.

Junto a Abbott compareció Greg Allen, inspector de policía de la ciudad, quien concretó que hay 26 personas heridas.

El sospechoso, que no fue identificado, fue descrito por las autoridades como "un hombre blanco de 21 años".

Allen afirmó que la investigación preliminar apunta a "un vínculo con un delito de odio", sin ofrecer más detalles.

El sospechoso se entregó a los agentes de la Policía en el centro comercial sin ofrecer resistencia.

La masacre se produjo en la mañana del sábado en una sede de la cadena de tiendas Walmart en el sur de El Paso, ciudad fronteriza con México y con cerca de 700 mil habitantes.

Presidente Trump: Fue un "acto de cobardía"

Por su parte, el presidente Donald Trump volvió a referirse al tiroteo y aseguró que el hecho ocurrido en El Paso "fue no solo trágico, sino un acto de cobardía. Sé que me levanto con todos en este país para condenar el acto de odio cometido hoy".

"No existen razones o excusas que puedan alguna vez justificar el asesinato de gente inocente. Melania y yo enviamos nuestras sentidos pensamientos y plegarias a la gran gente de Texas", agregó.

El tiroteo masivo de El Paso es el número 249 de estas características que tiene lugar en lo que va de año en EE.UU., donde el pasado fin de semana se produjo otro en un festival gastronómico en Gilroy (California), que dejó cuatro muertos.

....Melania and I send our heartfelt thoughts and prayers to the great people of Texas.