Biden urgió vetar armas tras tiroteo en desfile de los campeones del Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invocó a la acción contra la violencia armada tras el tiroteo ocurrido el miércoles al término del desfile del Super Bowl en Kansas City (Misuri), y en el que una persona murió y al menos 21 resultaron heridas.

En una declaración difundida por la Casa Blanca, el mandatario dijo que "hiere profundamente el alma estadounidense" que la celebración por la victoria de la Super Bowl, "el evento más unificador en Estados Unidos", se convierta en una tragedia.

El mandatario dijo que "es tiempo de actuar" y pidió a los ciudadanos presionar al Congreso para "prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de alta capacidad, fortalecer las verificaciones de antecedentes y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas ni manipularlas".

"Sabemos lo que tenemos que hacer, sólo necesitamos el coraje para hacerlo", aseveró Biden, quien puso de relieve que el tiroteo de hoy se produjo en el sexto aniversario de la matanza en la escuela secundaria de Parkland, en el sur de Florida, donde murieron 17 personas, incluidos 14 estudiantes.

"La epidemia de violencia armada está destrozando familias y comunidades todos los días. Algunos son noticia. Muchos de ellos no lo son. Pero todo esto es inaceptable. Tenemos que decidir quiénes somos como país", añadió el presidente.

Kansas City.

Atlanta.

D.C.



Today, six years since Parkland, acts of gun violence cut deep in the American soul.



Jill and I pray for those killed and injured today, and for our country to find the resolve to end the senseless epidemic of gun violence tearing us at the seams. pic.twitter.com/sqr5ww1G5O