El sospechoso murió: Tiroteo en escuela de California dejó dos niños heridos

Dos estudiantes de cinco y seis años resultaron heridos y un supuesto pistolero murió en un tiroteo, ocurrido en una escuela primaria en una ciudad al norte de California la tarde de este miércoles, informó el Departamento del Condado de Butte.

El incidente se dio pasadas las 13:00 hora local (18:00 en Chile) en la escuela adventista Feather River de la ciudad de Oroville, ubicada al norte de Sacramento, capital de California.

El alguacil del condado de Butte, Kory Honea, dijo que recibieron varias llamadas al servicio de emergencia sobre un tiroteo en la escuela primaria, según información citada por la estación televisiva KCRA.

Cuando los agentes de la policía llegaron al campus, encontraron a un hombre que se cree que es el tirador con una herida de bala autoinfligida, quien fue declarado muerto en el lugar.

También encontraron a dos niños que tomaban clases de preescolar con heridas de bala, los que fueron trasladados a un hospital cercano en un helicóptero, pero no se reveló su condición de salud.

Scene from earlier this afternoon at the Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo in Butte County. Two students (5 & 6 y.o.) are being treated at out-of-area hospitals for gunshot wounds.



The shooter is dead from a self-inflicted shot. @CapRadioNews pic.twitter.com/KoLeWueZ7a