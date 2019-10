Evacuan centro comercial en Florida por un tiroteo

Un tiroteo la tarde de este domingo en un centro comercial de Boca Ratón, en el sur de Florida (Estados Unidos), obligó a evacuar todas las personas del lugar, donde todavía se encuentra un tirador activo.

Hay una gran presencia policial en el centro comercial Town Center Boca Ratón, advierte el medio Local 10.

La Policia de Boca Ratón informó que hay una persona con herida de bala que fue trasladada al Delray Medical Center, además señalaron que sus equipos especiales siguen buscando personas heridas en el centro comercial.

Swat Team going in for active shooter #bocaraton pic.twitter.com/bttJQsKLpA

#BREAKING Shoppers scrambling ; being evacuated from Town Center mall in Boca Raton, FL after reports of active shooter https://t.co/zXdAJwIFk3 pic.twitter.com/hwvu359jUX