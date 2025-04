Hijo de policía protagonizó sexto tiroteo masivo en lo que va del año en EEUU

La violencia escolar volvió a conmocionar a Estados Unidos después de que un estudiante de la Universidad Estatal de Florida, en la ciudad de Tallahassee, ocasionara la muerte a dos personas e hiriera a otras seis al disparar una pistola que pertenecía a su mamá, una agente de policía.

El tiroteo se produjo alrededor del mediodía del jueves (misma hora Chile) en el campus universitario, en el que estudian cerca de 40.000 personas, que recibieron la orden de refugiarse y mantenerse aisladas por cerca de tres horas, mientras se aseguraba el recinto.

El incidente, que se saldó con la muerte de dos personas que no eran estudiantes de la universidad, corresponde al sexto tiroteo masivo que se registra este año en el país, según los datos de Gun Violence Archive.

“This would be the sixth mass shooting in Florida so far in 2025, according to data from the Gun Violence Archive.”https://t.co/xXGAjw4Uev | @USATODAY