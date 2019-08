Manifiesto racista de autor de tiroteo pone en la mira la retórica de Trump

Tras la publicación del manifiesto racista del autor del tiroteo que dejó a 20 víctimas fatales en El Paso, Texas, las críticas se han centrado en el discurso anti inmigración del presidente Donald Trump, debido al uso de los mismos conceptos que ha utilizado en diversos discursos.

En el texto dado a conocer durante el fin de semana, el joven de 21 años Patrick Crusius dio a conocer un texto en el que aseguraba defender a su país de la "invasión" de inmigrantes latinos, con una retórica similar a la expresada por Trump.

Entre quienes lo han cuestionado en redes sociales se encuentra el ex candidato presidencial Bernie Sanders, quien lo instó a "parar con su retórica de odio, racista y antiinmigrantes. Su lenguaje crea un clima que envalentona a los extremistas violentos".

Por su parte, el ex vicepresidente y actual precandidato Joe Biden planteó que "estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y en este momento, todos tenemos una responsabilidad de declarar con convicción que el odio, el fanatismo y el supremacismo blanco no tienen lugar en America".

"No podemos arreglar un problema si nos negamos a nombrarlo: nacionalismo blanco. Una ideología avalada por un presidente que aviva las llamas del odio y mima a los supremacistas blancos con palabras de apoyo", añadió.

"Debemos hacer que lo que Trump no hace: condenar esta maldad y erradicarla desde nuestra sociedad", puntualizó.

El senador y también precandidato Cory Booker indicó que "cuando tienes al presidente de la oficina moral más alta de nuestra tierra hablando de 'invasiones' e 'infestaciones' y 'países de mierda'. Ese tipo de cosas que salen de su boca dañan el tejido moral de nuestro país. Él es responsable".

"El nacionalismo blanco es el mal, está inspirando a la gente para cometer asesinatos y está siendo consentido en los más altos niveles por el Gobierno estadounidense. Eso tiene que terminar", dijo el también candidato demócrata Pete Buttigieg.

Respuesta de Trump

El mandatario usó su cuenta de Twitter para responder a las críticas, manifestando durante la mañana de este lunes que "no podemos dejar que aquellos asesinados en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, mueran en vano. Lo mismo para esos seriamente heridos".

"No podemos olvidarlos y a los muchos que vinieron antes. Republicanos y demócratas deben unirse y reforzar las investigaciones previas, quizás uniendo esta legislación con la desesperadamente necesaria reforma migratoria. Debemos lograr que algo bueno, si no genial, salga de estos dos eventos trágicos", agregó.

"Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país. Las 'fake news' han contribuido de gran forma al odio y la ira que ha crecido durante muchos años. La cobertura noticiosa tiene que empezar a ser justa, balanceada e imparcial o estos terribles problemas solo serán peores", sentenció.

