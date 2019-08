Neil deGrasse Tyson se disculpó por comentario tras tiroteos en Estados Unidos

El científico Neil deGrasse Tyson tuvo que emitir una disculpa luego de un controvertido comentario que hizo en redes sociales acerca de los recientes tiroteos en Estados Unidos.

"En las últimas 48 horas, Estados Unidos perdió horriblemente a 34 personas por tiroteos masivos. En promedio, durante 48 horas, también perdemos 500 por errores médicos, 300 por gripe, 250 por suicidio, 200 por accidentes automovilísticos, 40 por homicidio por arma de fuego. A menudo nuestras emociones responden más al espectáculo que a los datos", escribió el conductor de "Cosmos".

La respuesta de Tyson provocó una reacción violenta que motivó su disculpa pública. "Mi intención era ofrecer información objetivamente verdadera que pudiera ayudar a dar forma a las conversaciones y reacciones a las maneras evitables de morir", escribió Tyson en respuesta a la reacción violenta sobre su comentario inicial.

"Donde calculé mal fue que realmente creía que el tuit sería útil para cualquiera que intentara salvar vidas en Estados Unidos. Lo que aprendí del rango de reacciones es que para muchas personas, cierta información, en particular mi tuit, puede ser cierta pero inútil, especialmente en un momento en que muchas personas aún están en estado de shock o tratando de sanar, o ambas cosas", dijo

"Si usted es una de esas personas, me disculpo por no saber de antemano qué efecto podría tener mi tuit en usted", siguió Tyson.

"Como educador, personalmente valoro saber con precisión y exactitud qué reacción a cualquier cosa que diga (o escriba) inculcará en mi audiencia, y me equivoqué", expresó.

In the past 48hrs, the USA horrifically lost 34 people to mass shootings.



On average, across any 48hrs, we also lose…



500 to Medical errors

300 to the Flu

250 to Suicide

200 to Car Accidents

40 to Homicide via Handgun



Often our emotions respond more to spectacle than to data.