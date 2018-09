Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja varias víctimas

Un nuevo tiroteo dejó varios muertos en Estados Unidos, según informaron las autoridades de Maryland.

El hecho se registró en la población de Perryman, ciudad de Aberdeen, condado de Harford, donde las autoridades llamaban a evitar el área del incidente, un recinto de galpones.

El sheriff Jeffrey Gahler confirmó que el tiroteo dejó "varios heridos y varios muertos", además de informar que el único sospechoso del ataque está detenido y se encuentra "en condición crítica" en un hospital local.

At this time we can confirm multiple wounded and multiple fatalities — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018

Based on what we know, thus was a lone suspect. The suspect is in custody and in critical condition at the hospital — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018

"Podemos confirmar que hubo un tiroteo en el área de Spesutia Road y Perryman Road. La situación aún es inestable. Hay múltiples víctimas", escribió la oficina del sheriff del condado de Harford apenas se conoció el incidente.

Personal del FBI de Baltimore también llegó al lugar del tiroteo.

FBI Baltimore is responding & assisting @Harford_Sheriff with an Active Shooter situation. For updates please follow @Harford_Sheriff. — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) 20 de septiembre de 2018

Mientras que el gobernador de Maryland, Larry Hogan, expresó siguen de cerca "el horrible tiroteo en Aberdeen".