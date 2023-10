Numerosos muertos en un tiroteo en el estado de Maine: Sospechoso sigue a la fuga

Al menos 16 personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine (EE.UU.) mientras el sospechoso permanece aún a la fuga, según medios estadounidenses, que citan a fuentes policiales.

Según las cadenas ABC y CNN la cifra se eleva ya a 16 fallecidos y al menos otras 60 personas han resultado heridas. La cadena Fox News, por su parte, cuenta hasta 22 fallecidos.

La Policía local ha pedido a la población en redes sociales que busquen refugio y han avisado de que se trata de una "situación activa". También han publicado una fotografía del principal sospechoso

At least 16 people have been killed and dozens injured in Lewiston, Maine, law enforcement sources say. Authorities say a suspect is still at large. https://t.co/RZ59aoIIKy