Policía detuvo a un sospechoso tras reportes de tiroteo en escuela secundaria de California

Un sujeto fue detenido este viernes acusado de realizar disparos en el campus de la escuela secundaria Highland de Palmdale, en California, Estados Unidos.

Según informó la oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles, varios agentes asistieron a la mencionada escuela luego de informes de un posible tiroteo un pistolero fuera visto allí.

Las autoridades además informaron que al menos una persona resultó herida y fue trasladada hasta un hospital, informaron medios locales.

En tanto, un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del director de la escuela de Highland llamó a todos a permanecer fuera del campus.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.