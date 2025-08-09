Policía murió tras resultar herido durante tiroteo en universidad de Atlanta

Un policía falleció tras recibir un disparo durante un tiroteo, ocurrido este viernes en el campus de la Universidad Emory en Atlanta, frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

"Este oficial respondió a la llamada como estaba entrenado para hacerlo, y durante ese incidente recibió disparos y perdió la vida", declaró Greg Padrick, jefe interino del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, en Georgia.

Si bien no reveló el nombre del agente, hasta el momento, las autoridades indicaron que estaba casado y tenía dos hijos, y un tercero en camino.

"Esta noche, hay una esposa sin marido. Hay tres hijos, uno no nacido, sin padre", declaró la directora ejecutiva del Condado de DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson, en una conferencia de prensa.

Por su parte, la Policía de Atlanta informó que el hombre blanco señalado como el responsable de abrir fuego en una farmacia del campus murió, pero que aún no sabe si se trató de un suicidio o fue por la bala de uno de los policías.

Graves daños en el CDC

La tarde del viernes, la Universidad Emory emitió una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un "tirador activo".

Por lo pronto, los oficiales no dieron a conocer si el motivo del tiroteo era atacar el CDC, centro que recibió disparos en sus ventanas y donde el FBI investiga lo sucedido.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, informó poco antes que no hubo civiles heridos en el tiroteo, todo cuando 92 niños se encontraban en una guardería del campus de los CDC.

La directora de esa institución, Susan Monarez, aseguró que "estamos consternados por el ataque de hoy en nuestro Campus Roybal, que permanece cerrado mientras las autoridades investigan el tiroteo".

Según la facultativa, "un valiente agente del orden público local perdió la vida y otro resultó herido después de que un hombre armado abriera fuego contra al menos cuatro edificios de los CDC".