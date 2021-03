Las autoridades en Estados Unidos respondieron este lunes a un tiroteo ocurrido dentro de un supermercado en la ciudad de Boulder (Colorado), sin que se haya informado aún de heridos o fallecidos.

Aunque las autoridades aún no han difundido información, imágenes de televisión han mostrado a dos policías escoltando a un detenido que iba casi desnudo y con la pierna ensangrentada.

Sin embargo, la Policía de Boulder ha alertado que la escena aún sigue "activa": "¡Por favor eviten el área! Esta es todavía una escena muy activa. No retransmitan en redes sociales ninguna información táctica que puedan ver", tuiteó la Policía de Boulder.

Imágenes de televisión también han mostrado un fuerte despliegue policial, así como la llegada de múltiples ambulancias y algunos helicópteros.

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, dijo en un mensaje a través de Twitter que está "siguiendo de cerca" los acontecimientos en el supermercado de Boulder sin aportar más detalles.

Este tiroteo ocurre apenas una semana después de los ataques a tres locales de masajes asiáticos en el área de Atlanta (Georgia), donde fueron asesinadas ocho personas.

Please avoid the area of Table Mesa & Broadway! This is still a very active scene. Do NOT broadcast on social media any tactical information you might see #BoulderShooting 1/2 pic.twitter.com/JE214XS86B