Agentes federales que realizaban una "investigación financiera a gran escala" abatieron en un tiroteo este viernes en Coral Gables (Miami-Dade, Florida, EEUU) a un hombre que llevaba un arma, informaron medios locales.

AGENT-INVOLVED SHOOTING: Federal agents shot and killed a person who brandished a weapon on Friday in Coral Gables, according to U.S. Immigration and Customs Enforcement. https://t.co/5hGe5uEYzW @WPLGLocal10