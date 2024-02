Tras llamar a Putin "loco hijo de puta", Biden se reunió con viuda e hija de Navalni

El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió este jueves en San Francisco con la viuda y la hija del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, cuya muerte el pasado 16 de febrero ha provocado que cientos de rusos se congreguen en vigilias improvisadas, mientras Estados Unidos y otros países señalan al Kremlin como responsable.

Después del encuentro, en declaraciones a la prensa, Biden dijo que Navalni era "un hombre de una valentía increíble" y afirmó que la viuda del opositor, Yulia Navalni, y su hija Dasha, que estudia en la Universidad de Stanford en California, "están siguiendo su ejemplo".

Sobre la viuda de Navalni, Biden afirmó que "continuará la lucha" y que "no se rinde".

Además, Biden reiteró que Estados Unidos anunciará mañana viernes un paquete de sanciones contra Rusia en represalia por la muerte de Navalni y aseguró que ese castigo irá "contra Putin, quien es responsable de su muerte".

Poco antes, la Casa Blanca había informado en un comunicado de la reunión, durante la cual Biden expresó sus "sentidas condolencias" a la viuda e hija del opositor por la "terrible pérdida" que supone la muerte de su padre, de 47 años, y considerado la principal voz de oposición contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según la Casa Blanca, durante la reunión, Biden expresó su "admiración" por el "extraordinario valor" de Navalni y por "su legado de lucha contra la corrupción y por una Rusia libre y democrática en la que el Estado de Derecho se aplique igualmente a todos".

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3