Trump apelará decisión de tribunal de congelar fondos para construcción de muro en la frontera

Los activistas que demandaron al Gobierno de Estados Unidos para bloquear la construcción de un muro en la frontera con México se mostraron, este sábado, esperanzados por la decisión judicial que congela parte de los fondos para este proyecto, aunque el presidente Donald Trump ya ha dicho que va a apelar.

"La orden del tribunal impide que la Administración de (Donald) Trump comience las obras en los primeros proyectos de construcción del muro fronterizo que la Administración ha anunciado", dijo a Efe este sábado un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que pidió el anonimato y cuya organización representa a los demandantes en este caso.

Ayer, el juez de la corte del Distrito Norte de California, Haywood Gilliam, nombrado en su día por el anterior presidente, Barack Obama (2009-2017), bloqueó parcialmente el plan de Trump de financiar el muro fronterizo mediante fondos procedentes del Departamento de Defensa, para lo que se valió de la emergencia nacional que declaró en febrero para evitar al Congreso, donde los demócratas se oponen.

El fallo congela la transferencia de unos mil millones de dólares (694 mil millones de pesos) del presupuesto del Pentágono para pagar la barrera en la frontera y limita la creación de partes del muro, pero no detiene su construcción.

En concreto, el magistrado impide al Gobierno "adoptar cualquier acción para construir la barrera fronteriza" empleando fondos desviados del Departamento de Defensa en las zonas de Yuma y El Paso, en los estados limítrofes con México de Arizona y Texas, respectivamente.

Sin embargo, Trump, que llegó este sábado a Japón en una visita de Estado, adelantó en Twitter su intención de apelar el fallo y aseguró que "otro juez activista designado por (Barack) Obama ha fallado contra nosotros sobre una sección del Muro del Sur que ya está en construcción. Este es un fallo contra la Seguridad Fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico de humanos. Estamos pidiendo una apelación rápida".

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!