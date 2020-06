Trump movilizará a "miles de soldados fuertemente armados" para contener la violencia

El presidente Donald Trump anunció esta tarde que ordenó la movilización inmediata de "miles de miles de soldados fuertemente armados y también policías" para contener la ola de violencia registrada en los últimos días, tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.

En una declaración en la Casa Blanca, el gobernante dijo que ordenará que "todas las reservas civiles y militares" se aboquen al control de los desórdenes que se han extendido a lo largo y ancho del país si los gobernadores de los Estados, a los que ha acusado de "débiles", no ponen fin a la violencia.

"Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles para detener los disturbios y los saqueos para poner fin a la destrucción y los incendios provocados y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley", dijo Trump.

El mandatario atribuyó estos desmanes a la acción de "anarquistas profesionales" y organizaciones de "terrorismo doméstico", como los "antifa".

"These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror." pic.twitter.com/ht7uLFgJRx