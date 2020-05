Trump, sobre los disturbios en Mineápolis: "Si comienza el saqueo, comenzará el tiroteo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a que el alcalde de Mineápolis (Minessota) retome el control de la ciudad en medio de la tercera jornada consecutiva de protestas por la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd, movilizaciones que derivaron este jueves por la noche en la quema de una estación de Policía, disturbios y saqueos.

Durante la jornada, los disturbios se extendieron no solo por Mineápolis sino también en la vecina Saint Paul, conocidas como "Twin Cities".

"Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le he dicho que los militares están con él todo el tiempo", ha escrito el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter, agregando que ante cualquier dificultad van a asumir el control, "pero cuando empiece el saqueo, empezará el tiroteo".

Trump ha calificado la actual situación en Mineápolis de "una falta total de liderazgo" y ha asegurado que no va a quedarse atrás viendo cómo destrozan la ciudad. "O el muy débil alcalde radical de izquierda, Jacob Frey, se hace cargo y toma la ciudad bajo control, o enviaré la Guardia Nacional para hacer bien el trabajo", escribió Trump.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!