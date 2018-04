Un caza F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU se estrelló al intentar aterrizar en Arizona

Un caza F-16C de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrelló este martes durante el aterrizaje tras un vuelo de entrenamiento en la ciudad de Lake Havasu City, en el estado de Arizona, según reportan medios locales.

Según reportó la base aérea Luke Air Force, la nave se desvió e intentó aterrizar en el Aeropuerto Municipal de Lake Havasu City, pero durante el aterrizaje perdió la pista, por lo que el piloto se eyectó del avión.

El piloto se encuentra en buenas condiciones, aunque de todos modos fue transportado a un centro médico regional.

An F-16C assigned to the 56th Fighter Wing diverted and attempted to land at Lake Havasu City Municipal Airport, Lake Havasu City, Ariz. at approximately 10:35 a.m. today during a routine training flight. 1/4