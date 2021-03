Un hombre que circulaba en motocicleta por una carretera de Ocala (norte de Florida, EE.UU.) chocó con un oso que se encontraba en mitad de la calzada y ambos murieron, informó este viernes la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El suceso se produjo antes de la media noche del jueves en la carretera SR 40, cerca del Parque Nacional de Ocala, en el condado de Marion, cuando un motorista de 42 años que conducía sin casco chocó frontalmente con el oso y salió despedido de la motocicleta.

Motorcyclist killed in collision with bear in Marion County, FHP says https://t.co/aIpJomAi3L