Youtuber reveló cláusulas del submarino que bajó al Titanic: "Si te mueres es tu problema"

El youtuber mexicano Alan Estrada, dedicado a registrar sus viajes por el mundo, expuso la experiencia que vivió en julio de 2022 cuando se sumergió a conocer el Titanic en el submarino Titán, el mismo que se extravió esta semana.

Estrada, conocido por su canal "Alanxelmundo", comentó en entrevista con Yordi Rosado que llegó hasta la empresa Ocean Gate para crear contenido durante la pandemia y que su precio era de 125 mil dólares (un poco más de 100 millones de pesos chilenos). Ahora cuesta el doble, 250 mil dólares.

Bajo la misma línea, especificó que llegado el día de embarcarse, "me mandan el release (cláusulas) que tenía que firmar de responsabilidades y era una biblia, cuando lo leí me asusté mucho. Básicamente (decía), que si te mueres es tu pedo (problema)".

"Estoy consciente de que estoy subiéndome a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades y que, además, es el primer sumergible hecho de fibra de carbono que ha intentado bajar a estas profundidades. Puede haber fallas que provoquen lesiones o la muerte, y no son responsabilidades de la empresa", precisó sobre el contrato.

EXPERIENCIA DEL VIAJE

En cuanto a la vez que se sumergió, detalló que primero se realizó una expedición de prueba, en la que va el dueño de la empresa -y creador del sumergible- más un científico a cargo. Sin embargo, confesó que la misión tuvo que hacerse dos veces porque tuvieron problemas para volver a tierra.

El submarino, explicó, se quedó sin batería en el mar, por lo que no pudieron descender al Titanic y se demoraron 10 horas en reflotarlo. "Me dijeron: 'Alan no vamos a bajar, hay cosas que arreglar, se dañó el sumergible, pero puedes volver el año que entra y no te cobramos extra", le propusieron.

Finalmente, el youtuber logró bajar hasta el Titanic para poder crear su contenido. Sin embargo, advirtió que "te puedes atorar con un fierro del barco o con una red de pescar, te pasa eso y no hay forma de rescatarte".

"No existe otro sumergible igual en el mundo con la capacidad de salvar a sus tripulantes", consignó.