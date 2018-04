Condena por abuso, y no por violación, de "La Manada" causa indignación en España

Un tribunal español condenó a nueve años de cárcel por abuso sexual, y no por violación, a los cinco hombres que, conocidos como "La manada", agredieron sexualmente en grupo a una joven durante la fiesta de San Fermín de 2016.

La sentencia de este mediático caso provocó la indignación entre las cientos de personas que se hallaban a las puertas del tribunal de la ciudad de Pamplona, que prorrumpieron al grito de "es violación, no es abuso", en disconformidad con el fallo y repitieron la consigna de "yo si te creo" en referencia a la víctima.

Dichos reclamos también se repitieron en redes sociales.

Horrorizado por la sentencia de #LaManada pero esperanzado por la masiva reacción feminista. ¿Cuántas mujeres han sufrido lo mismo entre el silencio, la culpabilización o la burla? Queda mucho por recorrer, pero hoy ya somos un país que dice basta. A la calle! #YoSiTeCreo pic.twitter.com/2gosjdIevl — Íñigo Errejón (@ierrejon) 26 de abril de 2018

Si #LaManada hubiera estado compuesta por cinco hombres de color y la violada hija de un juez ...

¿La sentencia hubiera tardado cinco meses?

¿La sentencia sería por abusos?

¿Uno de los jueces pediría absolución?



Y el Borbón dijo "todos iguales ante la ley". Muy malo el chiste — Chema Clavero (@jm_clavero) 26 de abril de 2018

Si que te metan en un portal entre cinco y te obliguen a realizar felaciones y penetración no es violación ¿Qué se supone que es una violación para la justicia? ¿Cómo coño podemos vivir tranquilas las mujeres con ésta sentencia? #LaManada — La Hipogrifa (@LaHipogrifa) 26 de abril de 2018

Con esta condena, la sala de la Audiencia de Navarra, en Pamplona, entiende que los abusos de produjeron sin consentimiento de la mujer, pero no se dio ni uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considerara violación.

Los condenados son cinco jóvenes de Sevilla que se encuentran en prisión preventiva desde su detención tras los hechos y que se hacían llamar "La manada" en un grupo de WhatsApp, donde incluso hablaron entre ellos con varios detalles de su encuentro con la joven.

Si hacemos vida normal después, no es violación.

Si no cerramos las piernas o no oponemos resistencia, no es violación.

Si estábamos borrachas, íbamos solas o vestidas de forma "provocativa", no es violación.

Solo cuando acabamos muertas lo es.

La justicia da asco.#LaManada — TANIA (@taniadiiiaz) 26 de abril de 2018

Condena a #lamanada solo por abuso sexual? En qué clase de país vivimos? Sabemos que esa chica podrá encontrárselos por la calle antes de cumplir los 25 años? Como cose esa niña los jirones de su vida? Señores, esto NO es justicia — Eva González (@evagonzalezf) 26 de abril de 2018

Si no me defiendo ante 5 (¡¡5!!) seres que me quieren penetrar y abusar de mi, estoy consintiendo. Si no me matan, no es violación. ¿Esto funciona asi o como? NI UNA MÁS. #YoSiTeCreo #LaManada — Angy Fernández (@AngyFdz) 26 de abril de 2018

El grupo se trasladó a Pamplona para asistir a los Sanfermines, una de las fiestas más populares de España.

Los hechos que se han juzgado, en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años en España, sucedieron en la madrugada del 7 de julio del 2016 y han generado un fuerte debate en la sociedad española sobre el "doble juicio" al que se somete a las mujeres víctimas de abusos sexuales frente a sus agresores.

La polémica surgió sobre si las relaciones sexuales fueron consentidas o forzadas, ya que en el video que se presentó en el tribunal se ve que la joven no ofreció resistencia.

Sin embargo, ella declaró durante el juicio que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, lo que le hizo entrar en shock y desear que todo terminara cuanto antes.

La condena cuenta con el voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, quien ha abogado por la absolución de los cinco jóvenes.

Se llama Ricardo Javier González.



Este juez ha pedido la absolución de #laManada



Esto le dijo en el juicio a la chica que sufrió una violacion múltiple:

“Ha quedado claro que daño, dolor, no sintió usted" pic.twitter.com/rP27SCXmkw — Igor Meltxor (@IgorMeltxor) 26 de abril de 2018

Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación? #NoesNo #YoSíTeCreo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de abril de 2018