Sánchez celebró victoria del PSOE y se abrió a pactos con todas las fuerzas políticas

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, proclamó la victoria de su partido en las elecciones del domingo y se mostró dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas, mientras sus seguidores le reclamaban acercarse a la izquierda.

El PSOE obtuvo el 28,29 por ciento de los votos, que se traducen en 123 de los 350 escaños que conforman el Congreso de los Diputados, lo que le obliga a pactar con otras formaciones para poder gobernar. En el Senado, los socialistas, sin embargo, obtuvieron la mayoría absoluta.

En una declaración desde la sede del PSOE, en la mítica calle Ferraz de Madrid, Sánchez celebró la victoria ante un millar de militantes, a quienes destacó que este triunfo significa que "ha ganado el futuro y ha perdido el pasado".

Además, desglosó en tres puntos lo que será su accionar: "Avanzar en justicia social, es decir, acabar con la desigualdad que sufre muchísima gente en nuestro país; en segundo lugar, avanzar en convivencia, en concordia, que es lo que necesita nuestro país (...); y en el tercer lugar, revindicar la ejemplaridad y la limpieza en la política y acabar con la corrupción que durante estos últimos siete años ha marcado la política.

Sánchez necesitará negociar apoyo con otras formaciones, por eso, también, tendió su mano "a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución".

Hoy #España ha votado en defensa de los derechos y las libertades, de la igualdad y la justicia social, por un país que mira al futuro y quiere seguir avanzando. Gracias a los más de 7.300.000 españoles y españolas que hoy han confiado en el @PSOE.#HicisteisQuePasara pic.twitter.com/G1pZLyAkog — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2019

Ante estas palabras, sus seguidores corearon de forma repetida: "Con Rivera no" y "no es no", en alusión a Albert Rivera, líder del partido liberal Ciudadanos, que se ha ubicado como tercera fuerza política con 57 legisladores en el Parlamento y quien ha sido el socio del conservador Partido Popular.

En definitiva, el PP y Ciudadanos han sido la clara oposición a los socialistas durante el Gobierno de Sánchez.

"Creo que ha quedado bastante claro", respondió Sánchez a los militantes socialistas que invadían la calle Ferraz, flanqueado por por su equipo de confianza, en el que se encontraba su vicepresidenta Carmen Calvo, quien lucía una camiseta llamativa con el lema "Yes, I am a feminist", en una clara alusión a la defensa de la lucha feminista en España.

Partido Popular, Ciudadanos y Vox "no pasarán"

Ante su respuesta, sus seguidores gritaron de nuevo al unísono: "no pasarán", en este caso en alusión a los tres partidos en los que se ha partido la derecha en España: el Partido Popular, Ciudadanos y el ultra Vox.

"Los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos cuatro años", anunció a continuación un eufórico Sánchez.

Y agregó: "Se trataba de ganar las elecciones y de gobernar, hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España", y se hará - anunció - "en defensa de la democracia", también "de los derechos y libertades que hemos logrado en los últimos cuarenta años".

Para concluir, el ahora presidente del gobierno español en funciones rechazó de manera firme "el autoritarismo y la involución".

Podemos pide un gobierno de "izquierdas"

En este marco, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, instó a Sánchez a "construir un gobierno de coalición de izquierdas".

"A partir de aquí toca trabajar mucho, con mucha discreción, tendremos que tener muchas reuniones de trabajo, hay que hacer un programa de gobierno, y cumpliremos el mandato con el que salimos a estas elecciones y el mandato que nos han dado los ciudadanos que nos han apoyado, de trabajar para que en España haya un gobierno de coalición de izquierdas que sea capaz de llevar a cabo y poner en práctica políticas que protejan a las mayorías sociales", complementó.

Rivera: "Prometo que más pronto que tarde vamos a gobernar España"



Por su parte, Rivera dio por hecho que el PSOE gobernará en España con Podemos y los nacionalistas, lo que calificó de "mala noticia", al dejar claro que su formación hará la oposición.

"Sánchez e Iglesias van a formar Gobierno con los nacionalistas", declaró Rivera.

El líder de Ciudadanos -cuyo partido se ha ubicado como la tercera fuerza política- sostuvo ante sus seguidores que "Sánchez e Iglesias van a formar Gobierno con los nacionalistas", afirmó, al defender que su partido "se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España" y que "los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos".

"Pero hay una buena noticia, que hay un proyecto ganador, que ha sacado un 80 por ciento más de escaños que hace poco más de dos años, que hay un proyecto que cree en España, que sí tiene futuro. Esta es la casa común del proyecto constitucionalista", sostuvo.

"Os prometo que más pronto que tarde (...) vamos a gobernar España", concluyó Rivera antes de despedirse de sus militantes.

PP reconoce que "se ha castigado muchísimo la fragmentación de voto"

Mientras que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, reconoció que el resultado de su formación ha sido "muy malo" en las elecciones y lo atribuyó a la fragmentación del voto conservador, por la aparición del ultraderechista Vox y el liberal Ciudadanos.

Casado instó a Vox y Ciudadanos a "unirse" de cara a las elecciones locales, regionales y europeas de finales de mayo. (Foto: EFE)

En una conferencia sin preguntas tras difundirse los resultados electorales, que han supuesto una debacle para el PP, partido con el que Mariano Rajoy gobernó casi siete años y que ha perdido más de la mitad de sus escaños, Casado instó a Vox y Ciudadanos a "unirse" de cara a las elecciones locales, regionales y europeas de finales de mayo.

Respecto a la situación en la que queda el PP, se mostró convencido de que el partido sabrá estar "a las duras y las maduras" y anunció que empezará a trabajar mañana mismo "con ilusión y responsabilidad" para recuperar apoyos.

"Se ha castigado muchísimo la fragmentación de voto", lamentó, al advertir: "todos los partidos, también nosotros, tenemos que hacer un análisis de si ha valido la pena ese enfrentamiento con el PP", en una recriminación directa a Ciudadanos y Vox.

La agrupación de ultraderecha Vox entró con fuerza en el Congreso, ya que logró 24 diputados, lo que podría dificultar el accionar del PSOE.