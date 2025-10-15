España: Hombre murió en soledad en su casa y su cuerpo fue hallado 15 años después

Antonio Famoso murió en soledad en su vivienda de Valencia, en la costa mediterránea de España, pero su cuerpo no fue hallado hasta 15 años después, luego de que Bomberos y la policía entrara a su domicilio a raíz una fuga de agua.

El cuerpo de Famoso, nacido en 1936, fue hallado el fin de semana pasado en un edificio de Valencia, según informaron a la agencia de noticias EFE fuentes de la Policía Nacional, que indicaron que en principio se descarta que falleciera por homicidio o muerte violenta y, a falta de determinar, parece haber sido accidental o natural.

Según publican este miércoles varios medios locales, este señor -que ahora tendría 86 años- había perdido el contacto con el mundo.

Sus vecinos aseguraron al diario El País que "no se metía con nadie" y que, cuando dejaron de verlo, creían que era porque se había trasladado a una residencia de ancianos.

Además, los gastos del hogar se siguieron pagando directamente de la cuenta del fallecido que, al no ser reportado como muerto, seguía cobrando su prestación por jubilación.

La historia de Antonio Famoso es un relato extremo de soledad en una gran ciudad. Desde su separación, hace tres décadas, este jubilado había perdido el contacto con el mundo. Ahora se le ha encontrado muerto en casa. Ningún vecino lo echó en falta https://t.co/5tOxAlpLgr — EL PAÍS (@el_pais) October 14, 2025

Fuertes lluvias permitieron ubicar su cuerpo

Los restos de Famoso fueron ubicados porque las fuertes lluvias que cayeron el pasado fin de semana en la costa mediterránea provocaron que se atascara el desagüe, que inundó la terraza del último piso del edificio donde vivía.

Al filtrarse el agua a los pisos de abajo, el líquido que caía era de "color negro y con mal olor", según reportó el periódico local Levante, por lo que los vecinos avisaron a la Policía Local y a los bomberos.

Los diarios locales explican que, una vez accedieron al piso de Famoso, donde había anidado un elevado número de palomas, descubrieron el esqueleto del fallecido.