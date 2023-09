Feijóo centra su investidura en un alegato contra Sánchez y la amnistía a independentistas

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, enfocó este martes su primera sesión de investidura para ser presidente del Gobierno de España en la posible amnistía que el actual jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, estaría pactando con los independentistas catalanes para conseguir sus apoyos en caso de que pudiera optar a prorrogar su mandato.

La hipotética ley de amnistía que podría estar pactando Sánchez con los líderes secesionistas catalanes para mantenerse en el Gobierno español fue el inicio del discurso de Feijóo en su investidura, en el que también hizo una batería de propuestas de llegar a ser presidente, aunque hoy por hoy solo cuenta con 172 apoyos de los 176 necesario para lograrlo.

El PP consiguió en las elecciones generales del pasado 23 de julio 137 diputados, que no son suficientes para formar gobierno, y Feijóo, en más de un mes desde que recibió el encargo del rey Felipe VI, no ha conseguido los apoyos suficientes.

Hasta hoy, además de los diputados de su partido, solo cuenta con los 33 del ultraderechista Vox y otros dos de sendos partidos regionalistas, en total 172 votos a favor, pero tiene 178 en contra, por lo que, salvo sorpresa, su investidura no saldrá adelante.

LA DESAPARICIÓN DE SÁNCHEZ

Tras la intervención de Feijóo, de una hora y media, el Partido Socialista (PSOE) era el siguiente en contestar, pero el silencio de Sánchez, que delegó su intervención en el diputado Óscar Puente, tensó el debate e irritó al candidato popular, que focalizó en el líder de los socialistas la mayoría de sus críticas y le acusó de "dinamitar" la sesión.

El líder del PP denunció una "anomalía democrática" y achacó al presidente español en funciones una "neurosis obsesiva por el poder", "a toda costa" y "sin principios", mientras le reprochaba una y otra vez que no quisiera debatir.

A Sánchez, al que llamaron "cobarde" a gritos desde la bancada del PP, también le dijo el candidato conservador que si no subía a la tribuna era para no tener que responder a la exigencia del actual presidente regional de Cataluña, Pere Aragones, de un referéndum sobre la independencia de esa región española.

Estos últimos reproches se los hizo Feijóo a Sánchez mientras le daba la réplica al líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal (Vox), ya que optó por no dar la contrarréplica al diputado del PSOE.

Desde su escaño le escuchó Sánchez, que se encogió de hombros y asintió ante el reproche por ser el "primer presidente perdedor de unas elecciones que aspira a volver a ser presidente y es el primer presidente en funciones que no hace el debate del candidato alternativo" y se ríe ante las acusaciones de "soberbia".

Feijóo denunció que el PSOE está "secuestrado". "Conozco muchos dirigentes del PSOE que no están de acuerdo con este partido y militantes y simpatizantes que ya no reconocen a su partido y cuando acabe este periodo nos daremos cuenta de lo que ha quedado y lo que ha merecido la pena de esta neurosis obsesiva por el poder", subrayó.

BUENA RELACIÓN CON LA ULTRADERECHA, PERO CON AVISOS

El líder del PP mostró su buena relación con la ultraderecha de Vox, partido con el que los conservadores comparten gobierno en varias regiones españolas, pero lanzó un aviso a su representante, Santiago Abascal, al señalar que la división del centroderecha beneficia al PSOE de Sánchez.

"Yo no sé si Vox va a desaparecer o no, no se lo puedo asegurar. Lo que sí le aseguro es que entre el PP y Vox hemos sacado 600.000 votos mas que PSOE y (la coalición de izquierdas) Sumar. Si el centro-derecha no se hubiese fraccionado hoy tendríamos más de 190 escaños", dijo Feijóo.

Núñez Feijóo (62 años) es el tercer candidato del PP que se somete a una investidura, tras José María Aznar y Mariano Rajoy, y ambos sí fueron investidos presidentes.

El debate comenzó este martes con el discurso del líder de PP. Después comenzó el debate con los distintos grupos políticos, de mayor a menor representación.

Mañana miércoles será la votación, en la que el candidato debe conseguir la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos a favor). Si el resultado es negativo, el viernes 29 habrá una nueva votación y si de nuevo el candidato no consigue los apoyos necesarios, en esta ocasión más síes que noes, decae la investidura.