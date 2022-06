Gatita logra sobrevivir tras pasar 46 minutos dentro de una lavadora en funcionamiento

El pasado sábado 18 de junio, una gatita de Córdova, España, llamada Kitty sobrevivió tras pasar 46 minutos dentro de una lavadora con un programa de lavado y centrifugado para prendas delicadas.

Según informa Cordópolis, las dueñas del animal se percataron de la situación cuando la gatita salió corriendo de la lavadora, una vez terminado el ciclo de lavado.

"Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi, o si se me coló en un descuido", expresó su dueña, Estrella, quien inmediatamente llevó a su mascota al veterinario para examinarla.

Tras realizar los procedimientos correspondientes, el veterinario determinó que Kitty se encontraba sorpresivamente en buen estado de salud, con un pequeño problema de dificultad respiratoria, por lo que le recetó antibióticos y ordenó a la familia que la mantuvieran en observación.

Según consigna Diario la Sevilla, Estrella cree que su mascota logró sobrevivir gracias a que la temperatura del agua se encontraba a 30 ºC y el centrifugado en una potencia baja, lo cual la libró de sufrir golpes que le causaran daños mayores.