Joven embarazada busca al padre de su hijo: Lo conoció en fiesta y no le preguntó el nombre

Una joven británica llamada Sarah-Jayne Snow busca saber quién es el padre del hijo que espera hace 8 meses.

En su cuenta de Instagram, la joven publicó una fotografía junto al joven con quien pasó la noche en una fiesta durante unas vacaciones en Tenerife, España.

"Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo", declaró la joven a The Sun.

Snow contó que otro antecedente con que cuenta es que el hombre "trabaja en el centro comercial Braehead (o trabajaba, ya no estoy segura)".

La joven enfatizó que puede criar a su hijo sola, pero que no quiere que "se sienta como si no supiera quién es su padre. Todo lo que quiero es que el papá y su familia sepan, para que si quieren participar puedan hacerlo".

"No pierdo la esperanza de encontrarlo. Que sepa que tendrá un niño y que ese pequeño sepa, en el futuro, quién es su padre", finalizó.