Joven se durmió en el bus y niño le cortó el pelo: "Ha sido un anticonceptivo buenísimo"

Una joven se hizo viral en TikTok luego de que un niño le cortó el pelo en un autobús mientras dormía en el penúltimo asiento.

La influencer española @carolynnna registró un video después de haberse bajado del bus, narrando la situación, mientras mostraba una trenza que le quedó a la mitad. "Oí como la madre le daba un golpe al niño y salían corriendo", comentó.

Llegando a su casa se deshizo la trenza y sacó el mechón de pelo que le había quedado. La mujer se fue inmediatamente a la peluquería para poder arreglar el problema.

@carolynnna Escuchame como es de fuerte? Y la señora que no dice nada???? En fin siganme y a veriguen el final de esta triste historia ig/: carolynmoura ♬ Elevator Music

En otro registro, mostró su nuevo corte de pelo y dijo: "Me lo tomo con humor, pero flipo (me impresiono) con lo cobarde que fue la madre", y agregó que "no llegué ni a verles la cara, y solo una vez abajo, toqué en un segundo el pelo y me faltaba la mitad de la trenza".

"Esto ha sido un anticonceptivo buenísimo", finalizó el video.