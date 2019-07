La imagen de metaleros solidarios con un joven en silla de ruedas que se viralizó

El gesto de unos fanáticos del heavy metal durante un festival de música fue aplaudido en redes sociales y se viralizó.

Ocurrió en España, durante el Resurrection Fest, y se repitió en los conciertos de varios grupos, pero fue una foto en particular la que visibilizó la acción: la gente levantando a un joven en una pesada silla de ruedas para que viera a sus bandas favoritas sin problemas.

Se trata de un joven llamado Alex, quien tiene parálisis cerebral y es fanático de la música, por lo que no se pierde ningún concierto, según contaron a Onda Cero.

Daniel Cruz, el fotógrafo del festival que captó el momento, dijo a Huffington Post que "el festival tiene su zona para gente que está en silla de ruedas, pero en este tipo de música es típico que se levante a la gente. Así que él quiso y lo hicieron en varios momentos. Es una forma de participar, hacer lo mismo que hace todo el mundo".

En redes sociales calificaron el hecho como "una lección de humanidad", un "momento epiquísimo" y dijeron "amo cómo los fans del metal se unen".

El grupo de death metal Arch Enemy compartió en Twitter un video de una de las veces que el publicó solidarizó con Alex y lo levantó.

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI