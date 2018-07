Miembros de "La Manada" seguirán en libertad luego que tribunal rechazara recursos

La Audiencia de Navarra, en España, desestimó este martes el recurso interpuesto por la fiscalía y las acusaciones contra la libertad provisional acordada hace un mes para los cinco miembros de "La Manada", condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016.

Según in formó el diario El País, la resolución -que cuenta con el voto particular en contra de uno de los magistrados- responde al recurso presentado por el fiscal, la acusación particular que representa a la víctima y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Ellos pidieron la revocación del cuestionado auto.

En este recurso, que contó con el voto discrepante del mismo magistrado que ahora, que abogaba por la prórroga de la prisión sin condiciones, se acordaba decretar la prisión provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco integrantes del grupo, condenados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento.