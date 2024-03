Mujer cayó en estafa de supuesto actor asiático: "Estaba dispuesta a dejar a mi marido"

Un estafador, haciéndose pasar por el popular actor chino Luo Yun-xi, engañó a una mujer de Galicia, España, a quien hizo creer que podrían conocerse y tener una relación.

"Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, mi marido y mis hijos", confesó la víctima del timo a La Voz de Galicia.

Todo comenzó cuando la mujer, de 50 años, vio al actor en la serie "Till the End of the Moon" (Haste el fin de la luna) y decidió seguirlo en redes sociales. Al poco tiempo, recibió un mensaje directo en Instagram y pensó que era de la misma cuenta que había seguido. Pero se equivocó.

La gallega pensó que se trataba de una "campaña de fidelización" para acercar al actor con sus fans extranjeros. Sin embargo, se trataba de un estafador, con quien empezó a interactuar frecuentemente.

Un día el presunto actor la invitó a seguir sus conversaciones fuera de Instagram: pasar a LINE, una app de mensajería muy utilizada en Asia, incluso más que WhatsApp. Durante los dos meses siguientes, sus chats se volvieron más cercanos e íntimos.

La mujer se dio cuenta a tiempo, pero estuvo a punto de caer en la estafa mayor: La persona detrás del perfil falso le había invitado a viajar a China para conocerse.

La afectada tenía todas las intenciones de ir. Sin embargo, justo se dio cuenta que algo no calzaba en la historia. El estafador publicó una foto en un lugar, mientras que el actor ese día compartió una historia en otra parte. Al confrontarlo, la bloquearon.

La mujer reconoció que probablemente le iban a pedir dinero, por lo que denunció la situación para evitar que otros caigan.