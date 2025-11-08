Niña gitana fue vendida por dinero y whisky: Detenidos sus padres y los "compradores"

Las autoridades detuvieron en Navarra, en el norte de España, a los padres de una menor de 14 años por ponerla en venta a cambio de 5.000 euros (5,4 millones de pesos), cinco botellas de whisky y comida, a un matrimonio que también fue arrestado junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla.

A través de un comunicado, la Guardia Civil española informó este sábado de que la "venta" de la menor, perteneciente a una comunidad gitana, se concretó en enero de este año en una localidad de Navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, la ofrecieron a una familia de Mollerussa (Lleida, noreste) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, a más de 300 kilómetros de donde vivía, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado", precisó la Guardia Civil.

#OperacionesGC | Detenidas cinco personas por traficar con una menor y forzar su matrimonio.@mossos 🫱🏽‍🫲🏼 @guardiacivil



👮🏼 La #GuardiaCivil ha arrestado en #Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a una familia de Lleida por 5.000 €, cinco botellas de whisky y… pic.twitter.com/uZ3Ew3hpqT — Guardia Civil (@guardiacivil) November 8, 2025

Sin escolarizar y obligada a mendigar

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a mendigar para aportar dinero a la familia que la había comprado, según el comunicado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques, también en Lleida, a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde fue identificada y trasladada a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

Los Mossos (policía regional de Cataluña) detuvieron en Mollerussa al matrimonio que "compró" y trasladó a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

A todos los detenidos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela y, en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.