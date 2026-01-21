Otro accidente ferroviario en España: maquinista falleció y hay 37 heridos

Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre la vía entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, en la provincia de Barcelona, accidente que provocó la muerte del maquinista y dejó a otras 37 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, en medio de un temporal que afectaba a la zona.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:00 horas (16:00 de Chile) cuando, presuntamente debido a las intensas lluvias, un muro de gran tamaño se desplomó sobre la vía e impactó al primer vagón de un tren que había salido desde Sant Vicenç de Calders con destino a Manresa, el cual quedó "severamente deformado y donde viajaba la mayor parte de los pasajeros afectados", según explicó el jefe de intervención de los Bomberos, Claudi Gallardo.

Tras el choque, los equipos de emergencia atendieron a los heridos con un balance de cinco personas en estado grave, seis de menor gravedad y 26 leves, mientras que 35 unidades de Bomberos con 75 efectivos evacuaron a todos los pasajeros y trabajaron durante más de una hora para liberar a una persona que quedó atrapada entre los restos del vagón.

Maquinista estaba en proceso de formación

El conductor de tren fallecido tenía 28 años y se encontraba realizando su formación en prácticas al momento del accidente, confirmaron los Mossos d'Esquadra (policia de Cataluña). Al respecto, el inspector de Bomberos Joan Rovira precisó que "en el puesto de mando se encontraban el maquinista titular y cuatro en prácticas, que estaban realizando labores de aprendizaje y capacitación", añadiendo que la familia fue informada tras la identificación del fallecido.

Ante esta situacion, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó estar "muy atento a las informaciones sobre el accidente" y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Trenes suspendidos por desprendimiento

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta al desprendimiento de un talud producto de las intensas lluvias, lo que provocó la caída del muro de contención sobre la vía justo cuando transitaba el tren, versión respaldada por el Gobierno regional.

A raíz del accidente, el servicio de cercanías de Cataluña permanece suspendido de manera preventiva hasta que se garantice la seguridad de la infraestructura, situación que es seguida con atención por los responsables.

Reacciones y medidas tras el accidente

En este contexto, el sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf convocó una huelga para exigir mayores garantías de seguridad y fiabilidad en la red ferroviaria tras los dos accidentes mortales registrados esta semana, advirtiendo que el servicio no debe reanudarse sin condiciones adecuadas.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", señalaron en un comunicado, demandando medidas urgentes para resguardar a trabajadores y usuarios.