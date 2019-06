Piden cárcel a joven acusada de arrancarle la lengua a su pololo en el último beso

Una joven de Barcelona está siendo juzgada por una singular agresión física al que era su pololo: es acusada de arrancarle la lengua de un mordisco cuando él le dijo que quería terminar la relación.

Adalia, la acusada, le pidió un último beso de amor, momento en que habría aprovechado para atacarlo. La Fiscalía española solicitó para ella ocho años de prisión, según El Mundo.

El 27 de junio de 2017, la joven residente en Barcelona mordió al que fuera su pareja cuando sus labios se juntaron. Ella decidió arrancarle la lengua de un mordisco, escupirla al suelo y dejarle que se desangrara.

Un vecino escuchó los gritos de dolor del joven, quien pudo ser trasladado a un hospital. La policía detuvieron a Adaia a las pocas horas y ella se negó a declarar. Ahora la joven se sentará en el banquillo de los acusados en Barcelona.

Ambos se conocieron en una página de contactos y mantuvieron una relación que duró hasta 2017. Según medios españoles, Adaia tenía un comportamiento violento, incluso destrozando objetos domésticos, lo que motivó al joven a terminar el vínculo.

La versión de Adaia al canal La Sexta es muy diferente. Ella dijo que sufría maltrato. "Me tomó, se puso encima y cuando pasó eso me estaba ahogando (...) Ya no podía moverme, estaba blanca, sin fuerzas y su cuerpo de casi 100kg encima mío", dijo.

"Me abrió la boca haciendo un gancho con los dedos y me puso la lengua. Ya no sé si por inercia del cuerpo, estaba medio inconsciente o que, al intentar respirar y estar totalmente atrapada se cerró la boca... o la cerré, con total inconsciencia".