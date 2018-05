Mariano Rajoy en la cuerda floja: Congreso español debate moción de censura

El Congreso español debate durante este jueves la moción de censura en contra del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el marco del denominado "caso Gürtel" en que se condenó al derechista Partido Popular en el mayor escándalo de corrupción política en el país.

Esta segunda iniciativa de este tipo presentada en contra de Rajoy vuelve a ser liderada por el secretario general del opositor PSOE, Pedro Sánchez, quien no es diputado, pero se sienta en un escaño de su grupo parlamentario.

Han recibido el apoyo de los separatistas catalanes y también de Podemos, aunque aún no está claro cuál será la votación de los vascos del PNV, que serían determinantes para aprobar una moción de censura para la que se necesitan, al menos, 176 votos a favor.

"Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy, ¿está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia", le preguntó Sánchez en su intervención.

Rajoy se defiende

En tanto, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien se encuentra en el pleno, se ha defendido de las acusaciones y ha respondido al compromiso de Sánchez de que si gana la moción, respetará los Presupuestos de Rajoy.

"Porque Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos: Son los presupuestos de las migajas sociales, los presupuestos de la estafa, consolidan un modelo basado en la extrema desigualdad y en la precariedad", ironizó Rajoy y agregó que "todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión: se lo van a tener que comer con patatas".

Además, Rajoy increpó a Sánchez de estar realizando esta moción por no obtener votos suficientes para ser electo presidente del Gobierno: "Que no será bueno para España, y eso es lo que a mí me preocupa, no porque esto me afecte personalmente, que yo soy lo de menos en esta cuestión. Sino porque lo que plantea usted, y eso es lo triste de este debate, es una moción de censura a los españoles porque no le han hecho caso a usted en las urnas, eso es lo que está planteando", dijo.