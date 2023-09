Streamer española fue acosada en plena transmisión en vivo: "Es horrible y les da igual"

La streamer española, Gonsabellla, fue acosada sexualmente mientras hacía una transmisión en vivo desde un bar ubicado en una playa de Benidorm, España.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo uno de los hombres que estaba sentado detrás de ella, se da vuelta para mirarla de pies a cabeza, y posteriormente tocarla sin su consentimiento mientras se reía con sus amigos.

"No me toques, te lo advierto", reaccionó inmediatamente la mujer que no dudó en grabar a los sujetos antes de correrse a otro lugar para continuar transmitiendo su contenido.

Posteriormente, la mujer se refirió a la situación en sus redes sociales y aseguró que "es horrible, y les da igual que les esté grabando. Imagínate. Es que no me jodas... que encima sabían perfectamente que estaba grabando. Se creen completamente impunes. Es vomitivo".

La situación ocurrió tan sólo unos días después que una reportera española fuera acosada por un hombre mientras se encontraba en pleno despacho en vivo para la televisión.