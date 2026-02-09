Primer sospechoso por los "safaris humanos" en Sarajevo negó participación

La primera persona investigada en Italia por haber participado en supuestos viajes organizados para disparar a personas asediadas en Sarajevo durante la guerra de Bosnia negó su implicación ante la justicia.

Los fiscales Marcello Viola y Alessandro Gobbis interrogaron a este primer sospechoso, un camionero jubilado de 80 años de la ciudad de Pordenone, según avanzan los medios locales.

El investigado ha negado cualquier implicación con los hechos, según las mismas fuentes.

La semana pasada trascendió que este ciudadano italiano había sido llamado a declarar en Milán debido a las sospechas de que pudiera haber participado en los llamados "safaris humanos" durante el asedio de Sarajevo entre 1992 y 1995, y revelados en la documentación recopilada para un libro por el escritor Ezio Gavazzeni.

La tesis de la investigación es que durante el trágico sitio de Sarajevo, que atrapó a miles de civiles durante casi cuatro años bajo el fuego de la artillería serbobosnia, algunos italianos y de otros países se sumaron a los asediadores para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas de los aledaños.

La "caza de civiles" en Sarajevo por millonarios extranjeros había sido denunciada en otras ocasiones en el pasado, como por ejemplo en el documental "Sarajevo Safari" (2022) del director esloveno Miran Zupancic, quien sostuvo que los "cazadores" venían de Italia, Estados Unidos y Rusia.